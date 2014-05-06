شوارع مصر أثناء حوار السيسي.. "زي رمضان وقت الفطار"

تتالت ردود الفعل والتعليقات على حوار المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح لرئاسة مصر. وفي حين أتت معظمها إيجابية تثني على اتزان الرجل وحزمه، إلا أن أكثرها بساطة وتعبيراً عن حال الشارع، جاءت على لسان الناشطة المصرية نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. فقد غردت على تويتر قائلة: "الشوارع أثناء الحوار مع السيسي زي رمضان ساعة الفطار، أو أثناء إذاعة نهائي كأس الأمم الإفريقية". ولعل هذا التعليق يعكس بشكل شديد الواقعية حال شوارع مصر، إذ تحلق المصريون؛ المؤيدون منهم والمعارضون للسيسي لسماع ما سيقوله رئيس مصر المحتمل، في أول ظهور تلفزيوني له بعد إعلان ترشحه، بثته قناتا "أون تي في" و"سي بي سي" المصريتان.

"كان متوتراً ولكنه "قوي الملاحظة"

من جانبها رأت الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن السيسي بدا متوتراً، ولكنه كان حاداً وقوي الملاحظة. وأضافت "أنه استعمل يده اليمنى كثيرًا، في الوقت الذي وضع فيه يده اليسرى على المنضدة، وذلك يدل على أنه رجل أيمن، وفص مخه الأيسر نشيط، ما يجعله عقلانيًا غير حالم، ولا توجد لديه أي نزعات فنية، بل واقعي".

أما خبير الحركات الإسلامية، خالد الزعفراني، فقال إن حوار السيسي يثبت أنه يمثل الشعب المصري، بتدينه وبساطته، مشيراً إلى أنه أكد أنه واحد من الشعب البسيط، الذي لا يحمل أيديولوجيات معينة يريد فرضها.

ولجهة ردة فعل السيسي على كلمة عسكر، لفت أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار"، إلى أن انزعاج المشير من عبارة إطلاق يد "العسكر"، يشكل إشارة قوية منه للحفاظ على كرامة الجيش المصري، مضيفاً أنه عبر عن المشاعر الوطنية العميقة المتواجدة عنده منذ نشأته.

إلى ذلك، اعتبر محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق، والقيادي الإخواني المنشق، أن السيسي بدا حاسماً وحازماً في عدد من القضايا، لاسيما مسألة الإخوان والقضايا الأمنية.

الاشتراكيون الثوريون: فلول مبارك هم من يقفون خلف السيسي

في المقابل، اعتبر هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، أن عبدالفتاح السيسي، قائد ثورة مضادة صريحة، تحاول بكل قوتها محو ثورة 25 يناير من خارطة السياسة المصرية. ولفت إلى أن من يقف خلفه هم "فلول مبارك" بحسب وصفه.