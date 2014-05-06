قنديل: السيسي لا يحتاج لدعاية انتخابية

قال عبدالحليم قنديل، المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة إنه كان يفضل أن يعرض المشير عبدالفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية برنامجه الانتخابي عبر التواصل المباشر مع الشعب المصري، وليس عن طريق برنامج تلفزيوني، رافضاً أن يتم استنباط البرنامج الانتخابي للسيسي ورؤيته التفصيلية للقضايا والتحديات المختلفة عبر برنامج تلفزيوني.

وأضاف قنديل لـ"الحدث" أن مجمل حوار السيسي التلفزيوني حوار جيد، ولكن هناك بطء في الحوار، حيث تم الدخول في تفصيلات غير ضرورية للمواطن البسيط الذي ينتظر من السيسي الكثير لتحقيق طموحاته، موضحاً أن أكثر ما أعجبه في الحوار عندما قال السيسي "إنه مصري مسلم يحب دينه ووطنه والناس ونشأت في منطقة بها تنوع حضاري كبير جداً"، مشيراً إلى أن تأثره بشخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر واضح للغاية، خاصة قول السيسي "إن تشبيهه بعبدالناصر كثير ويا ريت أبقى زيه فلقد كان شخصية عظيمة وكان يحب مصر".

وأوضح قنديل أن السيسي لا يحتاج إلى دعاية انتخابية، خاصة أن شعبيته ظاهرة لافتة لم تشهد مصر مثيلاً لها منذ رحيل القائد الخالد جمال عبدالناصر، فنحن بصدد رجل استثنائي في ظرف استثنائي اجتمعت له موارد شعبية استثنائية بحكم الأقدار لم يسع الرجل إلى شعبية ولا رغب في الترشح للرئاسة فجاءته الولاية التي لم يطلبها وحاز الشعبية التي لم يحلم بها.

وتابع قنديل أن الحملة الرسمية للسيسي ضعيفة ودون المستوى، لافتاً إلى أن هناك بعض الداعمين للسيسي من العائلات الكبرى ورجال الأعمال من الفاسدين والمتربحين، قائلاً: إن كل هؤلاء يريدون من السيسي أن يحكم بهم ولا أن يحكم عليهم .

واستطرد قنديل أن رجال مبارك يريدون الاحتيال على السيسي وجماعة الإخوان يريدون اغتيال السيسي، قائلاً: أكثر ما يطمئنني أن السيسي أكد مراراً أنه لا عودة لما قبل 25 يناير أيام الرئيس مبارك، ولا عودة لما قبل 30 يونيو أيام الرئيس مرسي.