صباحي: لا مكان للإخوان كتنظيم سياسي إذا أصبحت رئيساً

في حوار تليفزيوني منفصل لكن متزامن مع الجزء الثاني من حوار المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي، قال المرشح اليساري لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي إنه لن يكون هناك مجال لجماعة الإخوان المسلمين كتنظيم على الساحة السياسية في بلاده حال فوزه بالرئاسة.

واتهم صباحي الإخوان بتحدي إرادة الشعب المصري بعد مظاهرات الثلاثين من يونيو الماضي، التي أعقبتها الإطاحة بالرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي.

وأشار إلى أن التعامل مع أنصار الإخوان سيجري بالقانون حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن من سيُمارس الإرهاب منهم سيعامل بسيف القانون، أما من سيعبر عن رأيه سلميا فلن يُضار أو يُطارد أو يُلاحق على حد تعبيره.

وحول سبب ترشحه للرئاسة، قال صباحي إنه قام بالترشح لتحقيق مشروع وطن عادل يصون كرامة الناس ويحفظ حرياتهم، متعهدا بأن يكون لمصر جيش قوي يصون أمن الوطن ولا يتدخل في السياسة.

وأضاف صباحي أن السبب الرئيسي لترشحه هو تمكين المصريين من أن يجدوا حكما على مستوى الشعب، مشيرا إلى أن جسد النظام القديم لا زال موجودا.

يذكر أن حمدين صباحي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة السابقة والتي أجريت عام 2012 وفاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي.