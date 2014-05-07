صباحي: لن يكون هناك جائع أو مهان في عهدي

تعهد حمدين صباحي المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية بأنه إذا تولى حكم مصر فلن يكون هناك جائع أو مهان في البلاد.

وأضاف قائلاً خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الذي عقده بنادي الري بمدينة بنها شمال القاهرة اليوم الأربعاء: "إن من يتخلى عن المسار الديمقراطي والاستقرار يفرط في دم الشهداء والمصابين، موضحاً أن الشعب المصري يستحق حياة كريمة وحرية وعدالة اجتماعية ناجزة وسريعة".

وقال إن من سيرفع السلاح ضد مصر أو الشعب أو الجيش والشرطة فسنرفع المدافع في وجهه، ومن سيقول رأيه دون أن يدعو لعنف أو تفرقة بين المصريين سيكون مثل أي مواطن مصري آخر له كافة الحقوق وعليه نفس الواجبات، ملمحاً إلى أعضاء جماعة الإخوان.

وتعهد صباحي ببناء دولة ديمقراطية مدنية، لن يحرم فيها أحد من حق التعبير السلمي عن رأيه، مضيفاً "هذا هو عهدنا أمام الله، وسنعيد الأمن في أقرب وقت".

وقال إنه يُريد إقامة وطن منتج وعادل، داعياً المصريين إلى التكاتف والعمل لتحقيق المعجزات والعبور بمصر إلى ما تستحقه من مكانة.

وكشف حمدين عن نيته تعيين 3 نواب لرئيس الجمهورية حال فوزه بالانتخابات، مشيراً إلى أنه ينوي تخصيص نائب للتنمية وآخر للديمقراطية وثالث للعدالة الانتقالية والأمن.

وقال إن الضمان لتنفيذ وعوده عدم قبول الشعب برئيس يعيد سياسات الفساد والاستبداد، مشيراً إلى أنه سيقدم برنامجاً يثق في قدرته على تنفيذه.