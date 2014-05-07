مصر توافق على ترشيح سفير جديد لواشنطن بالقاهرة

أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة أن السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قال إن مصر وافقت على ترشيح سفير جديد للولايات المتحدة الأميركية في القاهرة.

وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي، إنه لا يمكن إعلان اسم السفير إلا بعد موافقة الكونغرس الأميركي رسمياً عليه، ووفقا للأعراف الدبلوماسية والإجراءات الداخلية، يكون الجانب الأميركي هو المسؤول عن إعلان سفيره الجديد بعد إقرار تعيينه.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن سفير الولايات المتحدة في العراق، روبرت بيكروفت، هو المرشح ليكون سفير واشنطن الجديد لدى القاهرة.

وكانت مصر قد رفضت من قبل السفير الأميركي في سوريا، روبرت فورد، بعد أن رشحته واشنطن للقاهرة عقب رحيل السفيرة السابقة آن باترسون.

يذكر أن العلاقات السياسية والدبلوماسية متوترة بين القاهرة وواشنطن منذ يوليو الماضي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي والقضاء على حكم جماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن بيكروفت قد شغل منصب سفير واشنطن في الأردن في الفترة ما بين أغسطس 2008 وحتى يونيو 2011، ثم انضم إلى السفارة الأميركية في بغداد، وشغل نائب رئيس البعثة في 14 يوليو 2011، وأصبح القائم بالأعمال بعد رحيل السفير جيمس جيفري في 1 يونيو 2010.

وفي 11 سبتمبر 2012، أعلن المكتب الصحافي في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد رشح بيكروفت في مجلس الشيوخ الأميركي خلفاً للسفير جيفري، كسفير الولايات المتحدة الأميركية إلى العراق في أعقاب انسحاب ترشيح بريت ماكجورك.

