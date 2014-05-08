خبيرة بلغة الجسد: شخصية السيسي نشيطة وملولة

قالت رغدة السعيد خبيرة في لغة الجسد والإشارات إن أداء المشير عبدالفتاح السيسي المرشح لانتخابات الرئاسة الحركي والإيمائي يتسم بجدية وصرامة الرجل العسكري ومرونة ومنطق الرجل المدني، حسبما يأخذه الحديث، لذلك لم يلتزم بأداء حركي موحد طوال فترة الحوار التلفزيوني الأخير .

وأضافت السعيد لـ"الحدث" مساء الأربعاء، أن لغة جسد السيسي في أول ظهور إعلامي له أن نبرة الصوت المنخفضة التي يمتاز بها السيسي تصل للجزء العاطفي للجمهور أكثر من الجزء العقلي، منوهة بأن ضم الأصابع يدل على أنه شخصية تحب الهدوء وتكره الضوضاء، مشيرة إلى أن تأكيده عدم التشاور مع جهات خارجية ولا داخلية علت نبرة الصوت في كلمة و"لا داخلية"، للتأكيد مع استخدام إصبع السبابة للتوكيد.

وأوضحت السعيد أن لغة الجسد العسكرية تظهر عند مقاطعة حديثه فيصمم على إدارة الحديث والإجابة المحددة، "العسكرية والأمر المباشر مفيش مقاطعة كلام"، مؤكدة أنه شخصية قيادية بحتة "ولا يغركم الجانب الحسي العاطفي، فلغة جسده العسكرية القيادية هي الغالبة عليه"، مشيرة إلى ظهور لغة جسده الخشبية ثانية عند مقاطعة كلامه وحدة نبرة الصوت عند قوله "سيبيني أكمل".