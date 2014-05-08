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مصر.. إصابة ضابط ومجند في اعتداء على سيارة شرطة

المصدر: العربية.نت
عناصر من الشرطة المصرية
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قام العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على نائب مأمور قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة بالحجارة، والذي تصادف مروره مع مرور مسيرة لأنصار الإخوان، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس.

أدى ذلك إلى إصابة نائب المأمور وأحد أفراد الشرطة الذي كان بصحبته نتيجة إلقاء الحجارة فقط.

وشهد أبريل الفائت مقتل ستة شرطيين في القاهرة في هجمات بالعبوات الناسفة والرصاص.

وقتل قرابة 500 من رجال الأمن في هجمات المسلحين عبر البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت، بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو.

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