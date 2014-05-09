البابا تواضروس من أبوظبي:نثمن موقف الإمارات تجاه مصر

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مساندتها ووقوفها بجانب الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو وموقفها التاريخي والمشرف خلال الظروف الصعبة التي مرت بها مصر.

جاء ذلك في تصريح عقب وصوله والوفد المرافق إلى أبوظبي. وأكد البابا تواضروس أن زيارته إلى الإمارات هي زيارة محبة وتدل على المودة بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن تقدير مصر وشعبها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على مساندتها القوية والتي لا تنسى تجاه مصر في أزمتها التي مرت بها في الفترة الماضية.

وقال إن الشيخ خليفة هو خير خلف لخير سلف، حيث إنه يسير على نفس القيم والنهج الرائع لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

من جهته أكد السفير إمام حمودة، سفير مصر بالإمارات، أن الزيارة تحمل رسائل عديدة يأتي على رأسها تقديم الشكر للقيادة الإماراتية الرشيدة وللشعب الإماراتي الشقيق على موقف دولة الإمارات التاريخي في دعم ومساندة مصر وهي تختار طريقها نحو التقدم الحقيقي والأمن والأمان والاستقرار.

وقال إن إقامة البابا تواضروس الثاني أول قداس له في دولة عربية، السبت، بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي يؤكد مكانة الإمارات الرفيعة لديه.

وعن برنامج الزيارة، أشار السفير حمودة إلى أن البابا تواضروس سوف يلتقي كبار المسؤولين بالدولة كما يلقي محاضرة بمنطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

