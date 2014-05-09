صباحي يتساءل: لماذا لا يسأل السيسي عن مصادر تمويله

تساءل المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي: لماذا لا يسأل منافسه الآخر المشير عبدالفتاح السيسي عن مصادر تمويله والمبالغ التي يحصل عليها. جاء حديثه هذا رداً على كم من الأسئلة وجهها إليه الصحافيان حول تمويل حملته الانتخابية والمبلغ الذي جمعه حتى الآن.

وأشار صباحي خلال حواره ببرنامج "مصر تنتخب الرئيس" على فضائية "سي بي سي"، إلى أنه في الوقت الذي كان يناضل فيه ضد الرئيس المخلوع مرسي ويقول له "سقطت شرعيتك"، كان منافسه جزءاً من نظامه ويؤدي له التحية العسكرية.

وأضاف أن الشعب هو من قاوم استبداد الرئيس المخلوع مرسي مع الحركات السياسية وجبهة الإنقاذ وتمرد. ولفت إلى أن الجيش لا تنقصه المشاعر الوطنية، مشيرا إلى أن الجيش لا يملك التحرك خارج معسكره دون وجود الشعب.

إلى ذلك، قال منافس السيسي: "إن كل كلمة يقولها المشير تحدث بها هو منذ أربعين عاما ومأخوذة من برنامجه الانتخابي"، مشيرا إلى أنه هو من تكلم عن الفقر والفقراء في برنامجه خلال الانتخابات الرئاسية الماضية. وأكد صباحي على الحق في أن يقدم كل واحد من المرشحين نفسه للشعب المصري، مشيرا إلى أن برنامج السيسي الانتخابي تضمن أفكاره منذ أربعين عاما، وأن برنامج المشير منقول من برنامجه.

وأضاف صباحي أن برنامجه الانتخابي يعبر عن قناعته الشخصية وتجربته، وسعيد بتكرارها للمرشح الآخر، لافتا إلى أنه في حال نجاحه يقول للمصريين "انتهى الفساد في مصر"، مؤكداً أن وصوله لرئاسة مصر هو انتهاء للفساد في البلاد.

كما أكد أنه يشعر بهموم الصحافيين والفلاحين والعمال. وقال ردا على سؤال حول وجود العديد من شعاراته في برنامج المرشح المنافس له المشير عبدالفتاح السيسي: "خلي الناس اللي تصدقوا فينا تقف معاه، أنا مش مهمتي أصدر أحكام، أنا كنت وسط الناس في وجعهم".