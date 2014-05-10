بالفيديو.. سيول غير مسبوقة ضربت العين السخنة في مصر

أكد محافظ السويس (إقليم القناة)، العربي السروي، اليوم السبت، أنه تمت السيطرة تماماً على الوضع في منطقة العين السخنة من جراء السيول العارمة التي ضربت المنطقة الخميس الماضي، وذلك باستثناء منطقة الزعفرانة التي يتم حاليا التعامل مع المياه المتراكمة حولها.

وقال إن سيول العين السخنة كارثة طبيعية لم تشهدها المنطقة من قبل، لافتا إلى مصرع شخص من جراء السيول.

وأضاف السروي في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تى في" اليوم السبت، أن السيول التي شهدتها منطقة العين السخنة غير مسبوقة في شدتها.

وأوضح أن السيول دمرت السور الخارجى لإحدى القرى السياحية، وإحدى الشاليهات، وأحدثت تكدسا مروريا بطريق العين السخنة، قبل أن تقوم الأجهزة التنفيذية بإزالة كميات المياه، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.