برهامي: نتعبد إلي الله باختيار السيسي

أكد الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في مصر، إن "دعمهم ودعم حزب النور للمشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية تعبد لله لأنه اختيار أقرب لحفظ حقوق المسلمين وغيرهم، ووحدة مصر ومنع الفتنة والاضطرابات".

وأضاف برهامي، في فيديو نشره موقع حزب النور على حسابه على "يوتيوب" بعنوان "معسكر حزب النور بالإسكندرية لتأييد قرارات الحزب"، قائلا: "نحن لا نجزم بخطأ من اختار مرشحا آخر لدعمه، ولا نرى بعصمة الحاكم، كما أنه ليست كل تصرفات الحكام تتوافق مع الشريعة ولا كل تصرفاتهم تخالف الشريعة أيضا"، مؤكدا أن "السيسي اختيار أنسب وأمثل، كما أنه ليس هو الخليفة الراشد ولا الخليفة المعصوم".

وأوضح أن الدعوة السلفية تحاول الحفاظ على مصر حتى لا نصل لمجازر وحرب أهلية ونحرص على عدم وقوع ذلك للحفاظ على مصر وشعبها وعلى العالم العربي .

وأشار القيادي السلفي إلى أن السيسي لا يعمل على تفكيك الوطن، وتساءل قائلا: "من الذي يستدعي الغرب للتدخل، من الذي أدخل مصر في صدام ومن الذي تسبب في الصدام بين أبنائها؟"

وأكد برهامي أن قيادات الإخوان المسلمين تتحمل مسؤولية الصدام مع المجتمع، مطالبا بالتراجع عن فكرة تكفير المجتمع والاستعلاء على المواطنين ، وعدم الركون إلى فكرة حتمية المواجهة العسكرية مشيرا إلى أن حزب النور يسعى فقط من أجل إصلاح أمور البلاد قدر استطاعته.

