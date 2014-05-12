إضرام النار في مقر حملة السيسي في "الشرقية"

أضرم مجهولون النار في مقر حملة دعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بمدينة منيا القمح بالشرقية وفروا هاربين، فيما تمت السيطرة على النيران بمعاونة الأهالي.

وكان اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا من منسق حملة السيسي بمدينة منيا القمح يفيد بقيام مجهولين بإضرام النار في مقر الحملة الكائن بشارع "الشيخ جودة" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وفروا هاربين، فانتقلت على الفور سيارتا إطفاء من قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران بمساعدة أهالي المنطقة الذين هرعوا لإخمادها.

وكشفت المعاينة الأولية عن التهام النيران للباب الرئيسي لمقر الحملة من الخارج، فضلا عن صور المرشح الرئاسي واللافتات المعلقة أمام المقر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.