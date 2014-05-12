الأزهر يوقف مقرئاً رفع أذان الشيعة

قرر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، منع القارئ فرج الله الشاذلي من القراءة مرة أخرى بالجامع الأزهر، وذلك لظهوره معمما في مقطع فيديو بالعراق يؤذن فيه بأذان الشيعة، ويتعهد لقادتهم بالتمهيد لظهور المهدي المنتظر، في فيديو نشرته المواقع المختلفة.

وقال شومان "لا يشرف الأزهر الشريف أن ينتمي إليه واحد من هؤلاء، وسأطلب من وزير الأوقاف معاملته بالمثل في جميع المساجد التابعة للأوقاف، وأطالب بإحالته للتحقيق فيما نسب إليه في الفيديو المتداول على المواقع المختلفة".

وأضاف المتحدث: "أقول له إن بعض الدينارات ليست ثمنا كافيا لأن تبيع دينك وعلمك في أواخر أيامك"، ووجه حديثه للشاذلي قائلا: "أعلم أنك وأمثالك ومن كنت تجلس معهم يلقنونك كالتلميذ، ومن يقف خلفهم لن يستطيعوا التمهيد لأحد، ولن تستطيع الدنيا بأسرها التأثير على سنية المصريين، فعقيدة أهل السنة والجماعة التي يعتقدها الأزهر الشريف تجري في دمائهم، وتكسبهم حصانة من عبث العابثين".

وكان الشيخ فرج الله الشاذلي قد أدى الأذان الشيعي بمسجد الكوفة بالعراق خلال صلاة الجمعة الماضية.