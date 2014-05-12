صباحي للسيسي: أدعوك لمناظرتي احتراماً لحق الشعب

جدد حمدين صباحي المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية طلبه بعقد مناظرة بينه وبين المرشح الرئاسي المنافس له عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن المناظرة حق أصيل للشعب المصري، مثلما يحدث في جميع الدول المتقدمة.

وقال خلال المؤتمر الجماهيري الذي أقيم مساء أمس الأحد بقاعة المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافي بمدينة دمنهور شمال القاهرة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة معركة جديدة نخوضها من أجل وصول الثورة للحكم وتحقيق أهدافها، والقصاص للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن"، مشيراً إلى أن للشباب دورا كبيرا خلال المرحلة القادمة في تحقيق أهداف الثورة.

وأضاف أنه في حالة نجاحه في الانتخابات المقبلة سيقوم بتعديل قانون التظاهر حتى يحفظ حق التظاهر السلمي، مشيرا إلى أنه سيقوم بموجب الدستور بإصدار عفو رئاسي عن جميع المسجونين أصحاب الرأي، والمحبوسين على ذمة قانون الطوارئ.

وأكد صباحي أنه لن يقبل في حالة فوزه بالرئاسة اضطهاد أي مواطن مصري، مؤكدا المساواة بين الجميع دون تمييز أو تفرقة، ومتعهدا بأن مصر لن تعود إلى الوراء.

ونفى صباحي ما يتردد حول عدم مساندة أجهزة الدولة له في حالة نجاحه، مؤكدا ثقته في مؤسسات الدولة وحياديتها ومساندتها هي والشعب لأي مرشح ينجح في الانتخابات.

وأوضح "أن الهدف من وصول الثورة للحكم هو إقامة دولة مدنية ديمقراطية عادلة تطهر مؤسسات الدولة من الفساد"، موضحا أن الدولة تحتاج إلى إدارة حكيمة لتحقيق أهداف الثورة، ولافتا إلى أن الشعب المصري هو من حدد أهداف برنامجه الانتخابي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة ليست آخر المطاف، ولكن توجد انتخابات أخرى كالبرلمانية والمحليات، يجب أن يستعد الشباب لها جيدا للمشاركة فيها والحصول على مقاعد بها لبناء مجتمع قوي يحصل فيه المواطن على كافة حقوقه المشروعة.