مصر: الكشف عن 40 خلية إرهابية تابعة للإخوان

كشف وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، عن تفكيك 40 خلية إرهابية تابعة للإخوان تضم 225 متهماً، خططت لاستهداف شخصيات عامة ومؤسسات إعلامية.

وقال إبراهيم إن عناصر الخلايا الإرهابية كانوا على ارتباط باعتصام الإخوان في ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، والذي فضته السلطات بالقوة خلال الصيف الماضي.

وشهد المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية المصري عرض مقاطع فيديو لاعترافات عناصر الخلايا المذكورة.

وقال وزير الداخلية المصري إن الخلايا الإرهابية خططت لاستهداف شخصيات ومقار عامة.

وأكد المسؤول الأمني البارز أن الأجهزة الأمنية نجحت في إجهاض تلك المخططات الإرهابية.

وذكر إبراهيم أنه جار إلغاء قرارات العفو السابقة التي أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسي.