السيسي يبحث مستقبل الاقتصاد المصري مع خبير عالمي

استقبل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الاثنين، رئيس معهد "الحرية والديمقراطية"، هيرناندو دي سوتو، الذي يعد الخبير الاقتصادي الأبرز في العالم، حيث تناول اللقاء طرح رؤية حول مستقبل القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر.

كما تناول اللقاء طرح عدد من المقترحات حول تنمية القطاع الاقتصادي غير الرسمي للاستفادة منه في زيادة معدلات النمو والتحفيز الاقتصادي.

ومن جانبه، أبدى السيسي تقديره البالغ للمقترحات التي طرحها دي سوتو، مشيراً إلى أنه سبق وأكد مراراً اعتزامه وضع الملف الاقتصادي المصري على رأس أولوياته بالتوازي مع كافة المحاور والملفات الأخرى التي تعد في حاجة لإصلاحات وحلول عاجلة.

والجدير بالذكر أن دي سوتو قدم خلال عام 2004 دراسة حول إعادة إدماج أصحاب الأعمال الخارجين عن القانون في مصر داخل النظام الرسمي، حيث أشارت هذه الدراسة إلى أن اقتصاد مصر غير الرسمي يعد أكبر مستخدم للعمالة.

ففي عام 2004 كان القطاع الخاص يوظف 6.8 مليون شخص والقطاع العام 5.9 مليون شخص، ويوظف القطاع غير الرسمي 9.6 مليون شخص.

كما أشارت الدراسة إلى أن 92% من المصريين يحتفظون بممتلكاتهم دون سند ملكية.

وكان دي سوتو قد طرح حلولاً حول إمكانية الاستفادة بقطاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تمكين الفقراء عن طريق إصلاح النظام القانوني، بحيث يُمنح المواطنون حقوق ملكية واضحة للأصول التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، ومن ثم تحرير رأس المال الوطني الذي يمثل حالياً 100 ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر.