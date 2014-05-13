بالفيديو.. جديد صاحبة "شت أب يور ماوس أوباما"

في إطلالة جديدة لصاحبة المقولة الشهيرة "شت أب يور ماوس أوباما"، وجهت منى البحيري هذه المرة رسالة طويلة للرئيس الأميركي باراك أوباما وجميع أعضاء الكونغرس، لكن أيضاً باللغة الإنجليزية.

وبمنتهى الحدة ظهرت البحيري خلال مقابلة تلفزيونية لها على قناة الفراعين مع الإعلامي توفيق عكاشة وهي تطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما وجميع أعضاء الكونغرس بعدم التدخل في شؤون مصر الداخلية.

وبدأت البحيري في قراءة الرسالة التي تتضمن أن سيدات مصر لسن بحاجة لمساعدة أوباما، قائلة: "وي آر إيجيبسن وومن، وي دونت نيد يور هلبس أوباما"، متسائلة "آر يو ستاند أوباما أور يو آر دونت أستاند".

كما تضمنت الرسالة تذكيرا لأوباما بأحداث 11 سبتمبر والتي راح ضحيتها الكثيرون، في إشارة منها إلى أن تهتم أميركا بشؤونها وألا تتدخل في شؤون الآخرين.