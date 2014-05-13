مصر.. وزير الأوقاف يطلب إحالة القرضاوي إلى طبيب نفسي

انتقد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار في بيان شديد اللهجة الشيخ يوسف القرضاوي بعد الفتوى التي أفتى بها بتحريم الانتخابات الرئاسية المصرية، وأعلن أنه يدعم بقوة بيان الأزهر الشريف بشأن فتوى القرضاوي، التي وصفها بالضالة والمضلة. وطالب بإحالته إلى لجنة القيم وإلى طبيب نفسي.

وشدد على أنه أكد مراراً وتكراراً "أن يوسف القرضاوي قد فقد صوابه، وقد أفقده ضياع سلطة الإخوان بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض".

إلى ذلك، شدد على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

كما طالب جامعة الأزهر بسرعة سحب جميع شهادات القرضاوي الأزهرية، وحل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة.

كما طالب بإحالة القرضاوي إلى طبيب نفسي لمعالجته، حيث "لم يعد الرجل طبيعياً، وبما أنه محسوب على علماء الدين فإن تركه هكذا بدون علاج يشكل خطراً على الفكر الإسلامي الصحيح"، بحسب تعبيره.