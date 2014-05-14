الحكم بالسجن لـ79 إخوانياً في أحداث القائد إبراهيم

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، بمعاقبة 79 متهماً من أنصار جماعة الإخوان، على خلفية اشتباكات جمعة "تفويض الجيش" بالقائد إبراهيم، بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وبراءة 7 آخرين.

وعاقبت المحكمة 55 متهماً بالسجن 5 سنوات، و13 متهماً بالسجن 7 سنوات، و11 متهماً بالسجن 10 سنوات، وبراءة 7 آخرين، في الاشتباكات.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو من العام الماضي وهو يوم "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، عندما شهد ميدان ومسجد القائد إبراهيم اشتباكات دامية، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالي والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين.

تم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي وجهت لهم تهماً تتعلق بقتل 12 شخصاً خلال الاشتباكات والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب، والشروع في تعذيب 16 مواطناً داخل مسجد القائد إبراهيم.