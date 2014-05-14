المصريون بالخارج ينتخبون الرئيس غداً الخميس

أعلن المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، عن فتح باب تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، غدا الخميس، في جميع السفارات والقنصليات المصرية داخل 141 لجنة فرعية حددتها اللجنة، مؤكدًا أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم خلال عمليات الاقتراع من خلال تخصيص 20 خطًا ساخنًا للجنة لتلقي كل الشكاوى الخاصة بالناخبين.

وأشار أمين عام اللجنة، خلال المؤتمر الذى عقد بالهيئة العليا للاستعلامات، إلى أن اللجنة أرسلت 180 قارئًا إلكترونياً للسفارات ذات الكثافة العددية مهمته السرعة في قراءة بيانات البطاقة، والتأكد من وجود المواطن المصري في قاعدة البيانات، للتأكد من توافر الشرطين وبمنتهى السرعة، ومنع ازدواجية التصويت مشيرًا إلى أن التيسيرات التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية كبيرة، ومن بينها إلغاء تسجيل المصريين على موقع اللجنة كما كان متبعا في الانتخابات السابقة، بحيث أصبح من حق أي مصري يتواجد بشكل عارض في أي دولة بالعالم التصويت دون قيد أو شرط سوى كونه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

وأكد أن اللجنة اقتصرت على حضور الناخب شخصيا ضمانا لمنع أي تلاعبات أو تزوير، وأرسلت 600 رسالة للمصريين بالخارج لإعلامهم بموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستطرد: لا توجد أي تخوفات من حدوث احتكاكات في انتخابات المصريين بالخارج، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات استثنائية في أي دولة بالخارج، موضحا أن اللجنة ستراقب العملية الانتخابية لحظة بلحظة مع كل السفارات.

وأردف: "الانتخابات ستجرى في دولة قطر، مثل أي دولة أخرى، لأن المصريين المتواجدين بالدوحة لهم حق التصويت، وأن الأمور السياسية ليست لها علاقة بانتخابات المصريين في الخارج".

وذكر سالمان أن اللجنة خصصت أماكن داخل بعض اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، ورفضت قصر لجان على ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى لا يشعرون بالعزلة.