ضبط 15 طنا من مادة تستخدم بالمتفجرات قرب قناة السويس

أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء أنه ضبط 15 طناً من مادة تستخدم في صناعة المتفجرات بمدينة على قناة السويس، فيما تعد إحدى أكبر عمليات ضبط تلك المواد منذ بدء حملة على إسلاميين متشددين في شبه جزيرة سيناء العام الماضي.



وقال المتحدث باسم الجيش في صفحته على "فيسبوك": "تمكنت عناصر القوات المسلحة بجهة معدية القنطرة شرق من ضبط عربة يقودها اثنان من أهالي العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء)، أثناء محاولتهما نقل خمسة أطنان من مادة الجرافيت والتي تستخدم في صناعة المتفجرات".

وأضاف "باستكمال أعمال التحري والبحث تم ضبط مخزن بمدينة القنطرة غرب به كمية أخرى لنفس المادة تقدر بحوالي عشرة أطنان".

ويقع شطرا مدينة القنطرة، وهما القنطرة شرق والقنطرة غرب، على جانبي قناة السويس في محافظة الإسماعلية.

وكثف المتشددون هجماتهم على الجيش والشرطة في شمال سيناء بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأوقعت هجمات المتشددين في شمال سيناء والقاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل مئات القتلى من رجال الشرطة والجيش.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملات الأجنبية التي تحتاج إليها مصر بشدة على ضوء تدهور الاقتصاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة عام 2011.