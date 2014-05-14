"6 أبريل" تقاطع الانتخابات الرئاسية المصرية

أعلنت "حركة 6 أبريل - جبهة أحمد ماهر" مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، وذلك بناءً على تصويت أعضاء الحركة، معتبرين أنها "مسرحية هزلية".

وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسي والإعلامي للحركة، خلال مؤتمر صحافي، إن "الانتخابات الرئاسية مسرحية هزلية، هدفها تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد"، متهماً المؤسسة العسكرية بالتعامل كحزب سياسي والدفع بمرشح لها.

كما اعتبر كمال أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة بين السيسي ونفسه".

وأضاف أن الحركة تقدر وتثمن دور المرشح الرئاسي حمدين صباحي ونضاله، لكنها ترفض المشاركة في الانتخابات "في ظل القتل والاعتقالات العشوائية وعدم وجود نزاهة انتخابية".

وأوضح أن قرار الحركة جاء بعد مشاورات ومناقشات داخلية وليس نتيجة ضغوط خارجية.