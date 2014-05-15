توقعات بإقبال من المصريين في الخارج على التصويت

دعا صالح فرهود، رئيس جمعية رابطة الجالية المصرية في فرنسا جموع المصريين في الخارج بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الخميس وتنتهي مساء الأحد المقبل، مشدداً على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تعد تأكيداً وإيماناً بتنفيذ خارطة المستقبل التي أعلن عنها بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد أن السفارات المصرية بالخارج قامت بعمل جميع الإجراءات التي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم في يسر ودون عناء.

وأضاف فرهود، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالاً واسعاً لأنها تأتي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة والتي أزاح فيها الشعب المصري جماعة إرهابية قفزت على ثورة 25 يناير المجيدة، متسترة بالدين وبمشروع سياسي فاشل لتصل إلى السلطة بأي ثمن.

ولفت إلى أنه وفقاً لإحصاءات وزارة الخارجية يقدر عدد المصريين المقيدين بالبعثات المصرية بالخارج بحوالي 600 ألف مواطن لهم الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وكذلك هناك 141 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات في 124 دولة، وقد تم تقديم التسهيلات لمساعدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.

وتابع فرهود أن التصويت لا يحتاج إلى التسجيل بقوائم المصريين في الخارج كما كان متبعاً في الانتخابات السابقة، كما يستوجب الحضور الشخصي وليس بالبريد، وذلك لكل ناخب على أن يكون مزودا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الممكن وهو متضمن الرقم القومي، لافتاً إلى أنه لن يتمكن من التصويت في الانتخابات الرئاسية من لم يسبق له استخراج بطاقة الرقم القومي.

واستطرد فرهود أنه يرى أن المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي الأنسب لقيادة مصر خلال الفترة القادمة ولديه رؤية استراتيجية، مؤكداً أن السيسي انحاز لإرادة المصريين في 30 يونيو وخلص البلاد من نظام حكم رفضه كل أبناء الشعب، وخرجوا عليه في ثورة عظيمة دعمتها القوات المسلحة.

