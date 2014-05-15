قتيل في مواجهات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في القاهرة

قتل شخص ليل الأربعاء الخميس خلال مواجهات وقعت في القاهرة بين أنصار ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون مصريون.

وأوضح هؤلاء أن 4 أشخاص اعتقلوا خلال هذه الصدامات التي وقعت على هامش تظاهرة مؤيدة لمرسي.

ومنذ أن تم عزل مرسي واعتقاله في الثالث من يوليو الفائت، يعكف مناصريه التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها السلطات المصرية، على تنظيم التظاهرات المنددة بالجيش في محاولة لإثارة الشغب وأعمال العنف بالبلاد.

وستجرى الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو الحالي وينافس عبدالفتاح السيسي فيها السياسي اليساري حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت عام 2012 والتي فاز فيها مرسي.