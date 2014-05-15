لأول مرة.. 630 مقعداً في انتظار نواب البرلمان المصري

وصل عدد مقاعد نواب البرلمان، للمرة الأولى في الحياة النيابية المصرية إلى 630 مقعداً، وذلك بعد إقرار اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بأن يكون عدد المقاعد 600 مقعد بالانتخاب و30 مقعداً بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية.

وفي سرد سريع لتطور الحياة النيابية المصرية وعدد النواب المشاركين في المجلس نجد أن أول مجلس نيابي كان في عهد الخديوي إسماعيل عام 1866، وأطلق عليه اسم "مجلس شورى النواب"، ضم 75 عضواً منتخبين من قبل الشعب، ينتمون لطبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية كل ثلاث سنوات.

ومع قدوم الاحتلال البريطاني لمصر من عام 1882 وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952 قضى على هذا الحلم الوليد وعلى أمل مصر في أن تصبح من طليعة الدول التي تقيم نظاماً ديمقراطياً راسخاً، وعلى الرغم من وجود مجالس نيابية فإن دورها تقلص وكانت استشارية.

وقد شهدت فترة حكم الرئيس الراجل جمال عبدالناصر أربع هيئات نيابية للبرلمان الذي كان يطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، وكان الأول عام 1957 ويبلغ عدد أعضائه 342 عضواً، ولم يكمل سبعة أشهر وحل بمناسبة إتمام الوحدة المصرية-السورية في22 فبراير 1958.

ومع تولي الرئيس الراحل أنور السادات الحكم بلغ عدد الأعضاء 403 إضافة إلى 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ومع تولي مبارك الحكم وصل عدد نواب المجلس إلى 444 عضواً، بالإضافة إلى 10 أعضاء بالتعيين، وفي برلمان الإخوان عام 2012 بلغ عدد النواب 508 نواب.