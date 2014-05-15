مصر تستعيد قطعاً أثرية من الولايات المتحدة

وقعت القنصلية المصرية في نيويورك اتفاقا مع الجهات الجمركية الأميركية يتيح لمصر استعادة 103 قطع أثرية مصرية احتجزتها السلطات خلال محاولة تهريبها إلى الولايات المتحدة، على ما أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الآثار، محمد إبراهيم، أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات لإعادتها إلى مصر، خصوصا أن الموقف الأميركي يدلل على تفهمه ودعمه للمساعي المصرية في مجال حماية تراثها وآثارها.

وكان تم تهريب هذه القطع من مصر في العام 2010، وهي عبارة عن 99 قطعة عملة معدنية تعود للعصر الروماني، إلى جانب 3 تماثيل تعود إلى العصور الفرعونية المتأخرة، إلى جانب نموذج لمركب خشبي يعود لعصر الدولة الوسطى.

واستعادت مصر في الفترة الأخيرة 6 قطع أثرية من ألمانيا، إلى جانب 3 قطع من فرنسا، وقطعة من بريطانيا.