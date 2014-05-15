ملف الرعاية الصحية.. من أولويات السيسي وصباحي

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن برنامج المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، يتبنى خطة متكاملة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية قابلة للتطبيق وليس مجرد حلم، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن زيادة الرعاية المادية والاجتماعية للكادر الطبي كله من أطباء وممرضين، وكذلك تطبيق نظام جديد للتأمين الصحي يغطى جميع المواطنين وليس فقط العاملين في الدولة .

وأضاف الناظر، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الأربعاء، أن السيسي يعتزم في حال فوزه بالرئاسة بناء أول مصنع دوائي كامل في الشرق الأوسط بمشاركة مصرية عربية، يعمل على توفير الدواء للمصريين بسعر رخيص ويخدم جميع البلاد العربية، وسيكون بمشاركة الدولة للتحكم في سوق الدواء لتوفير الأدوية المهمة كأدوية الكبد والقلب بأسعار مناسبة تخدم المصريين.

وتابع أن مصر تمتلك مكونات تجعلها دولة مصدرة للدواء بامتياز لامتلاك مصر النباتات والأعشاب والطحالب والشعب المرجانية التي تستخدم في صناعة المضادات الحيوية، كما تمتلك العلماء والباحثين والعمالة الفنية، والهدف توفير أدوية بجودة عالية تناسب المواطن الفقير.

وأوضح الناظر أن برنامج السيسي في مجال الصحة يشتمل على بناء وتحديث البنية التحتية للمستشفيات القائمة، وبناء مستشفيات ميدانية ستقدم كمنحة من دول خليجية ومؤسسات دولية في حال فوز السيسي بالرئاسة.

وأضاف أن رؤية السيسي في مجال تطوير الصحة تتضمن مشروع السياحة العلاجية، وهو عبارة عن إقامة منتجعات استشفائية تستقبل المرضى من جميع دول العالم وتحتاج للإقامة في أماكن صحية منتشرة في مصر. وأكد أن هذا المشروع يعتبر مصدر دخل جيدا مع الاستشفاء البيئي وعلاج الصدفية، كما يمكنه جذب استثمارات مصرية وعربية في مجال صناعة المستلزمات الطبية للمستشفيات وتصديرها للخارج .

واستطرد الناظر أن برنامج السيسي الانتخابي علم وليس حلماً مطلقاً، مضيفاً: "السيسي استعان في برنامجه الانتخابي بأهل الخبرة من العلماء والخبراء في مختلف المجالات، مثل الدكتور مجدى يعقوب والدكتور فاروق الباز والدكتور هاني النقراشي".

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، إن المرشح الرئاسي حمدين صباحى قادر على تحقيق نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية للمواطن لأنه يتبنى العدالة الاجتماعية في مشروعه والحق في العلاج دون تفريق في المستوى المادي والمهني. وأكد أن برنامج صباحي يتضمن تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتقديم العلاج لكل مواطن مصري.

وأضاف حلمي أن القطاع الصحي يعانى من العديد من المشاكل وجوانب القصور التي انعكست سلباً على صحة وحياة المواطن المصري، مشيراً إلى "أننا نستهدف من خلال البرنامج الرئاسي لصباحى التطوير الشامل لقطاع الصحة بما يكفل توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية عالية الجودة لكل مواطن بتكلفة مناسبة للقادرين وبصورة مجانية لغير القادرين".

وأوضح حلمي أن البرنامج الانتخابي لصباحي في مجال الصحة يبدأ بخطوات عاجلة في السنوات الأربع لمدة الرئاسة الأولى بإصلاح 57 مستشفى مركزيا في الصعيد، موضحاً أن سوء الأداء الطبي في مصر يحتل نسبة 87% من مشكلات الصحة، بينما يحتل نقص الإمكانات 13% فقط، ووفق تلك الدراسة يستهدف البرنامج الانتخابي لصباحي تحسين الأداء في المستشفيات.

واستطرد حلمي أن صناعة الدواء تحظى باهتمام في برنامج صباحي لأهمية دعم الصناعة الدوائية الوطنية باعتبارها إحدى ركائز إمداد الفقراء بالرعاية الصحية، ونستهدف تطوير ودعم سياسة دوائية عادلة تحمي حقوق المواطنين في الحصول على الدواء الآمن والفعال بالكميات وبالأسعار المناسبة دون حدوث أزمات أو اختناقات، لافتاً إلى أن هناك خطة علمية يتبناها برنامج صباحي للقضاء على "فيروس سي" خلال عشر سنوات.