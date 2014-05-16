الإخوان يشعلون النيران في سيارة شرطة بالإسكندرية

أضرم عناصر منتمية إلى تنظيم الإخوان بالإسكندرية، النيران في سيارة تابعة إلى الأمن المركزي، على طريق الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، وذلك بعد ساعة من تفريق قوات الأمن لمسيراتهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع عقب صلاة الجمعة.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، إن عناصر مجهولة تابعة لتنظيم الإخوان قامت بإلقاء الملتوف على سيارة تابعة للأمن المركزي وأحرقتها بالكامل، مؤكدًا أنه لم يتعرض أي من الجنود لإصابة.

وأضاف العبد، أن المجهولين أشعلوا النيران خلال انشغال القوات بتأمين الصلاة وفض المسيرات المخالفة لقانون تنظيم التظاهر، مشددًا على أنه جاري تتبعهم لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى جهات التحقيق.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 10 من الإخوان بالإسكندرية، وأطلقت قنابل الغاز عليهم خلال اشتباكات نشبت بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية.