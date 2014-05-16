الجسمي يدعو المصريين للانتخاب على إيقاع "بشرة خير"

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "بشرة خير"، عبر موقع "يوتيوب"، وصفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ تشجيعاً للمواطنين المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تم تسجيل الأغنية قبل يومين، ومن المقرر عرضها على شاشات الفضائيات خلال الأيام القليلة المقبلة، وستتم الاستعانة فيها بفيديوهات عن ثورة 30 يونيو ومشاركة المصريين في الانتخابات والاستفتاءات السابقة وعن الشارع المصري بوجه عام.

أغنية "بشرة خير"، من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان عمرو مصطفى ومن توزيع توما، وقد تغزل الجسمي في الأغنية بمحافظات مصر المختلفة، حيث ذكر أكثر من اسم لمعظم محافظات مصر.