الخارجية: مشاركة 65 ألف ناخب في اليوم الأول للتصويت

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن عدد المصريين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية في الخارج حتى الآن بلغ 65 ألف ناخب، وذلك وسط أجواء أمنية مستقرة وطبيعية، مشيراً إلى أن هذه النسبة كبيرة وغير مسبوقة بالمقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وأضاف العشيرى، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر "الحدث"، مساء الخميس، أن عملية الفرز ستتم بوجود وكلاء كلا المرشحين للرئاسة وبعد انتهاء التصويت الذي يستمر حتى يوم الأحد القادم، حيث سيتم حصر النتيجة وإرسال كافة الأوراق لوزارة الخارجية، ومنها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أجل المراجعة والتدقيق وانتظار الانتخابات في الداخل لإعلان النتيجة كاملة.

وأوضح العشيري أن الوزارة وفرت كل الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج المقرر بـ141 دائرة على مستوى العالم، وتم ذلك من خلال أجهزة قارئ آلي، للتسهيل على المشاركين، لافتاً إلى أن كل مصري مقيم في الخارج لن يكون مقيداً بلجنة معينة، حيث يحق له التصويت في أي لجنة انتخابات، بشرط أحقيته في التصويت، وامتلاكه الصورة الأصلية من الرقم القومي وإثبات الشخصية.

من جانبه، قال السفير حسين هريدي، سفير مصر الأسبق في إسبانيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كثافة المشاركة من المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة يرجع إلى أن الانتخابات الرئاسة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر. وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال بسبب التيسيرات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للمصريين في الخارج سواء فيما يتعلق بعدم اقتصار التصويت على من هم مسجلون في قواعد بيانات الناخبين، إضافة إلى السماح لمن يحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر بالتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وأضاف هريدي أن الإقبال الكثيف على التصويت قد فاق التوقعات، مقارنة بالاستحقاقات الماضية، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج يدركون جسامة المرحلة القادمة في تاريخ مصر لذا يدركون أن التصويت لأجل مصر وليس لمرشح بعينه، وأن مصر لابد أن تخرج من هذه المرحلة وأن تبدأ مرحلة البناء على كافة الأصعدة.

وأوضح أن المواطنين لن يستجيبوا لدعوات جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة التصويت خاصة لتفهمهم ضرورة المشاركة في المرحلة القادمة.