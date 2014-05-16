المصريون بالخارج ينتخبون لليوم الثالث على التوالي

يواصل المصريون في الخارج، اليوم السبت، التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لليوم الثالث على التوالي، وهي أول انتخابات رئاسية منذ عزل الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين، محمد مرسي، في يوليو الماضي.

وأدلى أكثر من 145 ألف مصري مغترب بأصواتهم في اليوم الثاني، أمس الجمعة، لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وفي دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مثلا، حيث يوجد أكثر من 400 ألف مقيم مصري، أفاد مراسل "العربية"، عبدالله المطوع، أن عدد الناخبين وصل الجمعة إلى 40 ألف ناخب، موضحاً أن عددا كبيرا منهم لم يتمكن من التصويت، بسبب ضيق الوقت.

وصرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن المؤشرات الأولية لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، توضح أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الساعة العاشرة والنصف مساء الجمعة بتوقيت القاهرة قد تجاوز 145 ألف ناخب.

وكان اليوم الأول من عملية التصويت قد شهد إقبالا كثيفاً وملحوظاً في معظم السفارات المصرية بدول العالم، حيث ناشد الاتحاد العام للجاليات المصرية بالخارج اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الخارجية، العمل على مد فترة التصويت للمصريين في الخارج لمدة يوم أو يومين، نظراً للإقبال الكثيف على التصويت الذي شهدته السفارات والقنصليات الخميس.

وقال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج، إن لجنة الانتخابات في الكويت بها أكبر نسبة ناخبين، تلتها لجنتا جدة والرياض في السعودية.

وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الثاني حتى الآن سواء من الناحية التنظيمية أو بشأن العملية الانتخابية بشكل عام، وأن الانتخابات في الخارج تسير بشكل طبيعي.