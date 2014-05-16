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مخيون: السيسي هو الأفضل في المرحلة الحالية

المصدر: دبي - قناة العربية
يونس مخيون ونادر بكار
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أكد يونس مخيون، رئيس حزب "النور" السلفي، الخميس، خلال مؤتمر شعبي في محافظة الإسماعيلية لدعم عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر، أن السيسي هو الأفضل والأنسب في المرحلة الحالية.

وأشار مخيون إلى أن حزب "النور" اختار السيسي بتأصيل شرعي. وأضاف أن الحزب يحارب بكل قوة مخطط تقسيم البلاد على أساس طائفي ومذهبي وعرقي.

وأشار مخيون إلى أن حزب "النور" لم يعادِ حكم الإخوان و"أسدينا النصح لهم كثيراً للبعد عن سوء إدارة البلاد التي أدت لكره المواطنين للتيار الإسلامي وعدم استجابة وتعاون مؤسسات الدولة لهم بسبب التصريحات المسيئة وغير المسؤولة".

وأكد أن حزب "النور" يقف بالمرصاد لمحاولات تخريب الدولة والتصدي للأفكار المنحرفة.

وحثّ مخيون المواطنين على أن الخروج للإدلاء بأصواتهم يومي 26 و27 مايو الجاري لكي يثبتوا للعالم الأجواء الديمقراطية التي تجري فيها الانتخابات لاختيار الرئيس القادم.

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