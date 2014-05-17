تعاون سويدي مصري للحد من ظاهرة التحرش

أطلق المركز القومي للمرأة، السبت، مبادرة بالتعاون مع المعهد السويدي، بعنوان "أوقف التحرش" تستمر لمدة أسبوع، تشهد تنظيم عدة فعاليات في محافظتي القاهرة والإسكندرية، سيتم خلالها تنظيم ورش عمل في كل من السفارة السويدية بالقاهرة والمعهد السويدي بالإسكندرية.

وتشارك في المبادرة، بجانب المجلس، وزارة العدل ومبادرة "شفت تحرش" وعدد كبير من المعنيين بهذه القضية، كما سيتم تنظيم جولة بالدراجات للتوعية ضد التحرش.

وقالت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومي للمرأة، "إن ظاهرة التحرش دخيلة على المجتمع المصري الذي يعرف عنه التدين وتمسكه بالمبادئ والأخلاق وشهامة ومروءة أبنائه".

وأضافت، "إلا أن كل الدلائل والإحصائيات تؤكد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري كنتيجة لحالة الفوضى والانفلات الأمني التي نعيشها حاليا في مصر".

وأشارت، في تصريحات صحافية، إلى أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وكل المعنيين بالقضية والعمل كمجموعة متكاملة للقضاء عليها، منوهة بأن "الهدف من المبادرة هو التصدي لهذه الظاهرة ومناقشة سبل الوصول إلى حلول عملية لمواجهة المشاكل الناتجة عنها".