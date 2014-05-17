مجهولون يضرمون النار في مقر حزب النور بأسوان

أشعل مجهولون بمحافظة أسوان، عصر السبت، النيران في مقر حزب النور بالمحافظة.

وقال المهندس إبراهيم الشهير، أمين الحزب بأسوان، إن شهود عيان أفادوا بأن ثلاثة شباب يستقلون سيارة قاموا بإلقاء كميات من البنزين على مقر الحزب وأضرموا فيه النيران.

وأوضح إبراهيم الشهير أن النيران تسببت في حدوث تلفيات بالمقر، كما سادت حالة من الفزع لدى ساكني العمارة، وتمكن الأهالي من سرعة إطفاء النيران المشتعلة بالمقر، وانتقلت المباحث إلى مقر الحزب لمعاينة آثار الحريق، ثم حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

يذكر أن الحادث وقع عقب إقامة الحزب مؤتمرا جماهيريا، مساء أمس الجمعة، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى النشاط المكثف لأمانات الحزب بالمحافظات، والتي نظمت مؤتمرات كما هو حال الدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط وقنا.