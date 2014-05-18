مصر.. أوروبا تتراجع عن نشر مراقبين للانتخابات

عدل الاتحاد الأوروبي عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها نهاية الشهر الجاري، بسبب عدم وجود ضمانات لأداء مهمتهم على أكمل وجه، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم الأحد.

وردت الخارجية المصرية على الفور، قائلة إن الاتحاد الأوروبي خفض أعداد المراقبين ولم يسحبهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قبل دعوة من السلطات المصرية لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية منافسة بين المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي المصري.

ويرى مراقبون أن فرصة السيسي كبيرة في حسم المعركة خلال جولة التصويت الأولى التي تقام في 26 و27 مايو، وذلك بعد دوره في عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي، عقب تظاهرات شعبية عارمة ضد حكمه في 30 يونيو الماضي.