السجن 10 سنوات لـ126 إخوانياً في أحداث كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بكفر الشيخ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، بالسجن 10 سنوات على 126 متهماً، وسنة لستة آخرين، من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها إثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف منشآت حيوية وعامة، وممتلكات خاصة، وترويع المواطنين.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على 132 من عناصر جماعة الإخوان المعترضين على فض اعتصامي رابعة والنهضة، في جمعة ما بعد الفض، وذلك يوم 16 أغسطس من العام الماضي.