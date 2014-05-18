تمديد تصويت المصريين بالخارج لمدة 24 ساعة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية عن تمديد فترة التصويت في الخارج أربعا وعشرين ساعة إضافية، اليوم الأحد، نظراً للإقبال الكثيف من الناخبين الذي قارب ربع مليون ناخب، بحسب الخارجية المصرية.

وأدلى المصريون بالخارج قبل التمديد، بأصواتهم على مدى 3 أيام من الخميس إلى أمس السبت.

وقال السفير المصري في الإمارات، إيهاب حمودة، إن الطوابير الممتدة أمام السفارات والقنصليات دفعت باللجنة العليا للاستجابة لمطالب الناخبين.

وساهم تسهيل عملية الانتخاب عبر إلغاء التسجيل المسبق في زيادة أعداد الناخبين الذين تمكنوا من المشاركة حتى عبر جوازات سفر مُمَيْكنة أو بطاقات هوية منتهية الصلاحية.

مراقبون رأوا أيضا في نسب الإقبال العالية مؤشرا على زيادة الوعي السياسي لدى المصريين بأهمية العملية الانتخابية.