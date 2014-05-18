مصر.. سيارات إسعاف ومقاعد لكبار السن بمقار التصويت

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية المصري، أن المحافظات قاربت على الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي 26 و27 مايو الجاري.

وقال إن المحافظات أكملت إجراءات تجهيز المقار التي سيدلي بها المواطنون بأصواتهم، وتجهيز اللجان العامة، وعمل الصيانة اللازمة للجان المختلفة العامة والفرعية، والتأكد من وجود المرافق والخدمات والأثاث بها، خاصة الكهرباء والمياه.

وقال الوزير المصري إنه تم التنبيه بضرورة تواجد سيارات إسعاف مجهزة، وسيارات حماية مدنية داخل كل لجنة عامة للفرز، وتوفير مقاعد لكبار السن داخل أفنية المدارس بمقار اللجان، إضافة إلى ضرورة تزويد اللجان العامة بالمحافظات المختلفة بمراكز إعلامية تتيح للإعلاميين والمراقبين متابعة الانتخابات لحظة بلحظة، وأن يتم توفير المعلومات لهم بكل شفافية ووضوح.

وأشار الوزير إلى ضرورة توفير استراحات مجهزة للقضاة المشرفين على الانتخابات، على أن تكون مزودة بالأثاث اللائق والأجهزة الكهربائية، مضيفا أن دور المحافظين يقتصر على تأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومديريات الأمن، وتجهيز المقار العامة واللجان الفرعية، وتزويدها بالأثاث والمياه والكهرباء دون أي تدخل من قريب أو بعيد في الانتخابات.

وفي سياق متصل، طالب الوزير المواطنين في مختلف المحافظات بضرورة النزول لاختيار مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، لتلحق مصر بركب التقدم لاستكمال الخطوة الثانية في خارطة الطريق التي ترسم ملامح المستقبل، وتقطع الطريق على دعاة الرجعية والجهل والتخلف على الخروج والإدلاء.

مؤكداً أننا كلنا مصريون ووطنيون، ونعمل ونتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة للخروج بانتخابات مشرفة يشهد لها العالم بأسره بالنزاهة والشفافية.