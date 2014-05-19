أكثر من 295 ألف مصري بالخارج صوتوا في الانتخابات

صرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية متواصلة لليوم الخامس والأخير علي التوالي، حيث تشير المؤشرات الأولية لتصويت المصريين في الخارج إلى أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين بلغ حوالي 296 ألف ناخب.

وتغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وبدأت عملية الاقتراع في الخارج، الخميس الماضي، وذلك بـ141 مقراً انتخابياً في 124 دولة، حسب بيان لوزارة الخارجية.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي تغيير اسم بعثته من "بعثة مراقبة" إلى "فريق تقييم"، وذلك قبيل اجتماع جمعه برئيس البعثة في اللجنة العليا للانتخابات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكانت الجمارك المصرية قد أفرجت عن كل أجهزة الاتصالات الخاصة بالبعثة بعد انتشار أنباء حول عدول الاتحاد عن إرسال بعثته لتأخر التصاريح المصرية بدخول معداتهم، وهي الأنباء التي نفتها الخارجية المصرية.