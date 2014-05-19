ابنة مرسي: والدي رفض امتيازات من الجيش مقابل رحيله

قالت الشيماء ابنة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن والدها رفض عرضاً من وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش، قبل عزله، باللجوء إلى الدولة التي يختارها ومنحه ما يشاء من امتيازات وهبات وعطايا، مقابل أن يكتب استقالته ويرحل.

وأضافت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنه "يجب إخبار العالم أن الجيش المصري عرض على والدها اللجوء للدولة التي يختارها، ولأن والدها يعرف أن هذا خيانة لله وللوطن وللأمانة التي حمّله إياها المصريون رفض هذا العرض".

وكان عبدالفتاح السيسي المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية قال في حوار بثته فضائيات "الحياة والنهار ودريم" الخاصة، إنه حضر الخطاب الأخير لمرسي في مركز المؤتمرات بمدينة نصر يوم 26 يونيو الماضي، هو وقيادات المؤسسة العسكرية، لسماع حلول للأزمة السياسية التي تعيشها مصر، لكنه وجد حواراً موجهاً لأنصار مرسي فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم وضع خطة لتأمين القيادات العسكرية خلال وجودهم بالقاعة.