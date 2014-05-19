الخارجية المصرية: لا علاقة لمصر بما يجري في ليبيا

أدانت وزارة الخارجية المصرية ما سمّته محاولات البعض داخل وخارج ليبيا للزجّ بمصر في التطورات الجارية هناك.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن بلادها تؤكد تأييدها "حكومةً وشعبًا إنهاء الانقسام الجاري على الساحة الليبية وحقن دماء الأشقاء الليبيين"، وأضافت أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية المتسارعة في الجارة والشقيقة ليبيا، وتتمسك بوحدة التراب الليبي، وترفض أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا الداخلية.

ويأتي بيان الخارجية المصرية ردا على تقارير نشرتها صحف ومواقع إلكترونية ليبية تفيد بأن الجيش المصري يدعم قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، في القتال الذي شهدته مدينة بنغازي شرقي ليبيا يومي الجمعة والسبت الماضيين، وخلف 75 قتيلا و136 جريحا، بحسب وزارة الصحة الليبية.