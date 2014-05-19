السيسي لصباحي: أديت التحية لمرسي احتراماً للدولة

رد المرشح الرئاسي المصري عبدالفتاح السيسي على ما قاله منافسه حمدين صباحي حول تأدية السيسي التحية العسكرية للرئيس المعزول محمد مرسي بأن ذلك دليلا على انضباط المؤسسة العسكرية والتزامها بمفهوم الدولة، فيما جدد صباحي وعوده إلى الفلاحين والطبقات الأكثر معاناة في مصر.

فما زال صباحي يستميل الطبقات الأكثر معاناة في مصر، حيث أعلن خلال لقائه وفداً من اتحاد صغار الفلاحين أن برنامجه سيركز على الزراعة، ووعدهم بإصدار قرار يمنع هدم المباني التي تم بناؤها على أراض زراعية، كاستثناء مؤقت، لكنه أشار إلى أنه لن يسمح بتكراره مستقبلاً.

أما السيسي، فأعلن في مقابلة تلفزيونه رده على هجوم صباحي بشأن أدائه التحية للرئيس المعزول محمد مرسي، ووصف هذه التحية بأنها دليل على الاحترام للمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة.

وتحدث السيسي مع مضيفيه في عدة محاور، أبرزها إعلانه عدم زيادة نسبة المناصب المخصصة للعسكريين، وتوجه مصر نحو الطاقة الشمسية، ومراجعة سياسات الدعم.

كما كشف خلال اللقاء عن أنه حذر الرئيس مرسي من أنه لا يملك الجيش، وذكر بقوة القوات المسلحة وقدرتها على مواجهة أي تهديد.

يذكر أن الانتخابات في الخارج، مددت يوماً واحداً لتنتهي اليوم الاثنين بسبب الإقبال الكثيف من الناخبين، فيما تستمر الحملات والتجهيزات في الداخل.

كما انتهت أزمة المراقبة الأوروبية للانتخابات بعد أن أفرجت الجمارك المصرية عن معدات البعثة الأوروبية التي قررت تغيير وصفها من بعثة مراقبة إلى فريق تقييم.