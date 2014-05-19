خلال لقائه الفنانين.. السيسي يسأل عن فاتن حمامة

خلال لقائه بوفد من الفنانين المصريين مساء الأحد سأل المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية عبدالفتاح السيسي الحاضرين عن وجود سيدة الشاشة العربية ضمن الوفد المشارك في اللقاء من عدمه، فأجابه الحضور بوجودها ضمن المشاركين وعلى الفور انتظر وصول سيدة الشاشة العربية على باب القاعة وصافحها فور وصولها وقدم لها التحية، كما حرص أيضاً على الترحيب بشدة بالفنان محمود عبد العزيز قائلاً: "رأفت الهجان معانا كمان يادي الهنا".

وكان المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قد استقبل مجموعة كبيرة من فناني مصر مساء الأحد، وذلك بعدما تم تأخير الموعد بسبب تواجد الجميع بجنازة الفنان الراحل حسين الإمام.

حضر اللقاء عادل إمام ومحمود عبد العزيز ويسرا وإلهام شاهين ومحمد هنيدي ونيللي كريم وإيهاب توفيق وأيمن بهجت قمر ووحيد حامد وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وبوسي شلبي وميرفت أمين وغيرهم.

ودار اللقاء حول جوانب عديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والفني في مصر، حيث تحدث معظم الفنانين عن أمور كثيرة معه خلال اللقاء، أبرزها ما قاله النجم محمد صبحي عن أنه يجب تغيير فكر المواطنين في مصر لأنهم تغيروا للأسوأ خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه طلب منه أن يتم الاهتمام بالمسرح، خاصة أن الضريبة التي تفرض على الكباريهات والملاهي الليلية أقل بكثير من التي تفرض على المسرح، رغم أهميته وقيمته الفنية.

وقالت الفنانة صابرين للمشير السيسي: "قل لنا ماذا تريد من الفنانين، وعندما تصبح رئيساً للمصريين سنقول لك ماذا نريد منك".

أما الفنان حسن يوسف فقال له إن الشباب في مصر يجلسون على المقاهي حتى السادسة صباحاً، لدرجة أنه توجد كباريه تحت منزله يجلس فيه الشباب، فكيف تطالبهم بالعمل من الساعة 6 صباحاً في اليوم التالي وتعمير البلاد، فرد عليه عادل إمام قائلاً: "كيف تقول إن الشباب المصري مازال بخير ويعمل لنهضة مصر وتنميتها".

وكان رد السيسي عليهما، أنه لو وجد 10 آلاف شاب مصري على المقاهي، فإنه يوجد ملايين الشباب يعملون من السادسة صباحاً.

كما تحدث نقيب الموسيقيين مصطفى كامل عن أهمية الفن ونقابة الموسيقيين في المرحلة القادمة، أما أحمد السقا فأكد بأنه ينتظر من السيسي أن يفي بوعوده للمصريين عندما يفوز بمقعد الرئاسة في الانتخابات.

كما تحدث أيضاً كل من الملحن عمرو مصطفى والنجمين الكبيرين نور الشريف وإلهام شاهين عن دور الفن في خدمة مصر في الفترة القادمة.

ومن جانبه طالب السيسي الفنانين بضرورة زرع الأمل في وجدان المصريين بأعمالهم، مشيراً إلى أن ارتباط المجتمع المصري بالفن والإبداع ليس جديداً، وأن تأثير الأعمال الفنية لا يمكن إغفاله، موضحاً أن الدور الذي يلعبه الفن هام ومحوري، خاصة في مثل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر حالياً.

وقال عادل إمام: "إن دورنا كفنانين هو توعية المجتمع وتنويره بما يحيط به من أخطار، لأن الفن الهادف دائماً يسبق الأحداث ويعطي رؤية مستقبلية للبلد وللمجتمع".

أما الفنان نور الشريف فقال: "إن الممثل يصنع الشخصية المصرية ويجعلها لحماً ودماً تنطق بمصريتها وتثري وجدان المجتمع بما يقدمه من أعمال تخاطب عقله".