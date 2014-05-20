السيسي: حماية الأمن العربي والخليجي.. "مسافة السكة"

أكد المرشح الرئاسي المصري، عبدالفتاح السيسي، التزام مصر بحماية الأمن القومي العربي والخليجي سريعاً إذا استدعت الحاجة.

وقال: "حينما يتعرض الأمن القومي العربي لتهديد حقيقي ونستدعى فهي مسافة السكة"، في إشارة إلى سهولة إرسال قوات مصرية إلى أي دولة.

هذا وقد أشاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين بحديث السيسي حول الدور المصري في حماية الدول العربية، ورد أي عدوان يقع عليها بمساعدة القوات المسلحة.

وقال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية السابق، إنه لا يشترط وجود اتفاقية دفاع مشترك بين مصر وأي دولة عربية كي تتحرك للدفاع عنها، مشيراً إلى أن تصريحات السيسي حول ذلك نوع من العرفان بالجميل، عقب وقوف تلك الدول مع مصر عقب 30 يونيو، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

فيما قال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير الاستراتيجي، إن حديث السيسي عن توجه الجيش المصري لحماية أي دولة خليجية من عدوان يقع عليها، يؤكد استمرار عقيدة الجيش في الدفاع عن الدول العربية، باعتباره أكبر جيش بالمنطقة.

وأضاف كاطو أن الدفاع عن الدول العربية ليس بجديد، فالجيش المصري تدخل لرد عدوان العراق على الكويت سابقاً، وفي حرب اليمن، مشدداً على أن هذا دور حتمي على مصر باعتبارها الأم الكبرى للدول العربية، مؤكداً "لن تتأخر عن حمايتها بالقوات أو السلاح".

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن تكوين جيش عربي موحد أمر يصعب تحقيقه، ولكن يمكن التحرك من خلال جامعة الدول العربية.