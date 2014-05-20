نتائج أولية: السيسي يحصد 92% من أصوات مصريي الخارج

نشرت الصفحة الرسمية لحملة المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نتائج أولية لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت، التي تفوق فيها السيسي بمعظم دول العالم بفارق أصوات كبيرة بين منافسه حمدين صباحي.

وقالت الحملة إن السيسي اكتسح نتيجة تصويت المصريين بالخارج بعد الإعلان رسمياً عن نتائج الفرز في 46 دولة، حيث حصل السيسي على 223 ألفا و934 صوتاً من إجمالي 241 ألفا و926 مصرياً أدلوا بأصواتهم في سفارات وقنصليات مصر بهذه الدول بنسبة 92.5%، مقابل 14.542 لمنافسه حمدين صباحي، فيما أبطل 3.450 ناخباً أصواتهم.

وكان لافتاً تقدم السيسي في الدول العربية التي ظهرت بها نتائج التصويت حتى الآن، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وعمان، إضافة إلى قطر التي حصل السيسي فيها على 19.165 صوتاً من إجمالي 21.237 أدلوا بأصواتهم، مقابل 1.674 لصباحي.

من جانبها، قالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن السيسي تفوق على صباحي في أغلب النتائج حتى الآن. ونقلت عن أسامة شلتوت، السفير المصري في الخرطوم، أن 1.322 ناخباً صوتوا للسيسي، مقابل 60 لصباحي، وتبين بطلان 15 صوتاً.

وألغت لجنة الانتخابات الرئاسية التصويت في ليبيا وسوريا والصومال وإفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية المتردية فيها.

يذكر أن أعلى تصويت للمصريين بالخارج كان في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة عام 2012، وشارك فيها 311 ألف ناخب، بحسب لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية.