رئيس وزراء مصر يؤكد من دبي: "لا عودة إلى الوراء"

أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منتدى الإعلام العربي الثالث عشر في دبي أنه لن يكون هناك "عودة إلى الوراء" في مصر التي قال إنها تواجه "تحالف الإرهاب والفشل".

وقال محلب في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي يشارك فيه مئات الإعلاميين من العالم العربي: "استغرق الأمر في مصر تضحيات عظيمة من أجل عودة الروح ثم عودة الوعي"، في إشارة إلى إسقاط حكم حسني مبارك ومن ثم عزل محمد مرسي.

وأضاف أن مصر "تواجه اليوم ثورة مضادة من تحالف الإرهاب والفشل" إلا أنه أكد: "سنمضي كما مضينا من قبل.. لا تردد ولا انكسار.. لا ارتباك في خطوة واحدة، ولا عودة نهائياً إلى الوراء".

كما اعتبر رئيس الوزراء المصري أن بلاده "تحملت الكثير من أجل أمتنا عبر قرون طويلة، وهي الآن صامدة وقادرة على تحمل مسؤولياتها من جديد". وفي إشارة ضمنية إلى دول الخليج، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات التي تستضيف المنتدى والتي دعمت بقوة الإدارة التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي، قال محلب: "لن ننسى أبداً تلك الأيادي الصديقة التي امتدت إلينا بالتأييد والمساندة وستذكر شعوبنا على الدوام أننا اخترنا أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ".

ويستمر المنتدى حتى مساء الأربعاء، وهو يتضمن خصوصاً توزيع جوائز الصحافة العربية.

وأطلقت دبي من خلال نادي الصحافة عام 2001 منتدى الإعلام العربي الذي تحول عبر السنين إلى أكبر تجمع سنوي للإعلاميين العرب.