مقتل 3 جنود في إطلاق نار أمام جامعة الأزهر

قتل 3 جنود من قوات الأمن المركزي المصري، وأصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على القوة الأمنية المتمركزة أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر. كما أصيب في الاشتباكات رئيس مباحث "قسم ثان" مدينة نصر، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية.

وأوضح بيان الداخلية أن "250 طالباً من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر خرجوا في ساعات الليل المتأخرة، إلى الشارع محاولين قطع الطريق والاعتداء على المواطنين وعدد من المحلات الكائنة بمحيط الجامعة وإلقاء المولوتوف والألعاب النارية على قوات الشرطة".

وتابع البيان: "على الفور تدخلت قوات الأمن المركزي لحماية المواطنين والمحلات الكائنة بالمنطقة وأثناء التعامل فوجئت القوات بإحدى السيارات يستقلها 3 أشخاص تطلق النيران بكثافة تجاهها من الخلف وفرت هاربة".

وإثر الحادث، "تمكنت القوات من تفرقة الطلاب وإعادتهم إلى داخل أسوار المدينة الجامعية". وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حالياً لضبط مرتكبي الحادث.