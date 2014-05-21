الحبس 5 سنوات لطالب رفع علم "القاعدة" بجامعة الأزهر

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس 9 من أنصار الإخوان 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه، بينهم طالب رفع علم "القاعدة" داخل جامعة الأزهر.

وكان المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أحال الطالب عمر جمال متولي، الطالب بجامعة الأزهر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لقيامه برفع العلم الخاص بتنظيم "القاعدة"، على أحد مباني جامعة الأزهر أثناء إحدى المسيرات داخل الجامعة في مارس الماضي.

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكابه عدداً من الجرائم، من بينها خرق قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرات لأغراض سياسية دون إخطار مسبق على النحو الذي نظمه القانون، والإتلاف العمد لمنشآت وممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف واستعراض القوة، ومقاومة السلطات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم شارك عناصر تنظيم الإخوان في التظاهر أمام كليات جامعة الأزهر، بقصد إشاعة الفوضى وإثارة القلاقل والاعتداء على قوات الأمن، وافتعال المشاحنات مع المواطنين، والتجمهر داخل وأمام كليات الأزهر، وقيامه برفع علم تنظيم "القاعدة" وسط تهليل وترحيب من بقية طلاب الإخوان.