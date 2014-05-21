السيسي يكتسح تصويت المصريين في الخارج

أعلنت اللجنة العامة للمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، نتيجة تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي.

وقد أشارت الأرقام إلى التقدم الكبير الذي أحرزه السيسي على منافسه خاصة في الإمارات والسعودية.

وقال المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العامة لتصويت المصريين بالخارج: "نجتمع اليوم باعتبارنا اللجنة العامة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، شأنها شأن أي لجنة عامة في الداخل يأتي إليها أصوات جميع اللجان الفرعية حول العالم، الذين صوتوا في الخارج، وسنقوم بتجميع هذه الأصوات جميعها وحصرها وإعلان البيان العددي الذى حصل عليه كل مرشح".

وأضاف "ما نقدمه حصر عددي وليس نتيجة، وليس مؤشرات ولا يدل على شيء، وذلك ضمانة مقصود بها أن يحصل كل مرشح على كشف بالأصوات التي حصل عليها".

وأضاف أن 318 ألفاً و33 ناخباً أدلوا بأصواتهم وأن عدد الأصوات الصحيحة 313 ألفاً و835 صوتاً.



وتابع أن السيسي حصل على 296 ألفاً و628 صوتاً بنسبة 94.5% تقريباً مقابل 17 ألفاً و207 أصوات لصباحي بنسبة 5.5% تقريباً.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر قد أكدت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أن اللجنة العامة للمصريين في الخارج ستقوم بتجميع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية على مستوى العالم وإعلان الحصر العددي وبيان الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن ذلك بمقر اللجنة العامة بحضور مندوبي ووكلاء المرشحين، ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية والجهات المصرح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وكانت نتائج جزئية غير رسمية للانتخابات المصرية في الخارج أظهرت فوزاً مبكراً للمرشح عبدالفتاح السيسي أمام منافسه حمدين صباحي، حيث حصل السيسي وفق تلك النتائج على 90% من أصوات المغتربين البالغ عددهم أكثر من 310 آلاف في 141 مركز اقتراع حول العالم.