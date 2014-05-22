تجربة "السيدة الأولى" بمصر بين الإنجازات والتجاوزات

قيّمت عضو المجلس القومي للمرأة بمصر، الدكتورة عزة هيكل، في حلقة "السيدة الأولى" من برنامج "رئيس بعد ثورتين" على قناة "الحدث"، تجربة بعض من زوجات رؤساء مصر السابقين.

واعتبرت أن سوزان مبارك أنجزت في مجالات كثيرة، مثل مكتبة الأسرة، إلا أنها أخلت بالبروتوكول.

وأضافت هيكل أن سوزان مبارك أخطأت بترؤسها أعمال وزراء ومحافظين، وأكدت أنه كان هناك نوع من "إرضاء الهانم" من قبل هؤلاء المسؤولين.

واعتبرت هيكل هذا "تدخلا في أعمال السلطة التنفيذية"، موضحة أن لزوجة الرئيس دورا دبلوماسيا ودورا اجتماعيا غير متصل بالسلطة التنفيذية. وأوضحت هيكل أن" زوجة الرئيس ليست وظيفة، بل هي حالتها الاجتماعية".

وختمت مؤكدة أن زوجة الرئيس يجب أن تقوم بدورها "كأي امرأة مصرية"، مقرة بوجود فضول في مصر حالياً للتعرف أكثر إلى الرئيس القدم وشريكته.

ومن جهتها، قالت الداعية الإسلامية، ملكة زرار، إن كل زوجات رؤساء مصر السابقين تسببن في مشاكل.

وأضافت زرار: "خراب مصر كان على يد امرأة"، مضيفة أنه ليس لديها أمل في أي زوجة رئيس قادمة.

واعتبرت أن زوجة الرئيس يجب أن تكون في الظل، و"لا يجب أن يكون الرئيس يتحرك بأمرها"، مضيفة: "لن نلدغ مرة أخرى".